Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
60-летняя женщина заразилась коронавирусом в Нью-Йорке. Она прилетела в Соединённое Королевство в воскресенье, а в понедельник уже пошла на работу. На следующий болезнь проявилась.
Утро началось с сухого кашля. До этого он был довольно лёгким, и я подумала, что это из-за длительного перелёта, — пояснила врач.
Герада испытала сильную сухость в ротоглотке. Поднялась температура, началась лихорадка и дрожь. Затем она потеряла аппетит. Еда приобрела металлический привкус. В носу появилась язвочка. Она предположила, что её горло тоже было усыпано ими,
Как писал NEWS.ru, в связи с угрозой распространения коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о закрытии ресторанов, пабов, кинотеатров и спортзалов.
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