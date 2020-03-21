https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.

60-летняя женщина заразилась коронавирусом в Нью-Йорке. Она прилетела в Соединённое Королевство в воскресенье, а в понедельник уже пошла на работу. На следующий болезнь проявилась.

Утро началось с сухого кашля. До этого он был довольно лёгким, и я подумала, что это из-за длительного перелёта, — пояснила врач.

Герада испытала сильную сухость в ротоглотке. Поднялась температура, началась лихорадка и дрожь. Затем она потеряла аппетит. Еда приобрела металлический привкус. В носу появилась язвочка. Она предположила, что её горло тоже было усыпано ими, пишет Daily Mail.

Как писал NEWS.ru, в связи с угрозой распространения коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о закрытии ресторанов, пабов, кинотеатров и спортзалов.