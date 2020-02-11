https://static.news.ru/photo/744d304a-4cb8-11ea-8f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Захарчук/vk.com

Два рулона туалетной бумаги вручил пенсионер из Карелии депутатам регионального Заксобрания. Таким образом мужчина решил отблагодарить их за индексацию ветеранских выплат.

Повышение составило 21 рубль.

Хочу сказать вам «спасибо» от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю её вам, чтобы вы использовали по назначению, — приводит слова пенсионера «Газета.ru».

Издание уточняет, что пересмотреть компенсации за проезд в транспорте и пользование услугами связи Конституционный суд Карелии обязал власти в конце 2019 года. До этого сумма не менялась 12 лет. Индексация составила 21 рубль, что равняется официальной инфляции.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова едва не лишилась работы из-за новости о повышении социальных выплат льготникам. Она не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о размере выплат. По словам главы телекомпании, с ней провели беседу, однако журналистка продолжает работать.