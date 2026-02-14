Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 13:00

Пельмени больше не варим — готовим новым способом: это в разы вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти тушеные пельмени в овощном соусе — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое переворачивает привычное представление о полуфабрикатах. Их необычность в том, что вместо скучной варки в воде замороженные пельмени томятся в ароматной подливе из лука, моркови и томата, впитывая в себя все соки и превращая даже самый бюджетный ужин в ресторанное блюдо. Получается обалденная вкуснятина: сочные, пропитанные овощным соусом пельмени с нежнейшей начинкой, окруженные густой, бархатистой подливой с карамельным луком и сладковатой морковью. Каждый кусочек тает во рту, оставляя насыщенное томатное послевкусие с пряным чесночным акцентом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г замороженных пельменей, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томатной пасты, 300 мл теплой воды, соль, перец, любимые сухие травы и растительное масло для жарки. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на сильном огне 8 минут до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок, прогрейте минуту. Разведите томатную пасту в воде, влейте к овощам, добавьте соль, перец и травы, доведите до кипения. Выложите в соус замороженные пельмени, накройте крышкой и тушите на среднем огне 20 минут. Пельмени должны лежать свободно, не плавая в соусе. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю картофельные крокеты с хрустящей корочкой — вместо скучного пюре: сделал раз и теперь это мой топ-рецепт
Общество
Готовлю картофельные крокеты с хрустящей корочкой — вместо скучного пюре: сделал раз и теперь это мой топ-рецепт
Забудьте про картошку, курица с баклажанами — лучший дуэт: вкусно так, что не остановиться
Общество
Забудьте про картошку, курица с баклажанами — лучший дуэт: вкусно так, что не остановиться
Сливочное масло — прошлый век! Теперь пеку творожные рогалики на сметане. Мягкие, слоистые — пальчики оближешь
Общество
Сливочное масло — прошлый век! Теперь пеку творожные рогалики на сметане. Мягкие, слоистые — пальчики оближешь
Сливочный сыр, какао и горсть муки — пеку, пеку и каждый раз влюбляюсь заново. Торт «Валентин» эффектный и простой в сборке
Общество
Сливочный сыр, какао и горсть муки — пеку, пеку и каждый раз влюбляюсь заново. Торт «Валентин» эффектный и простой в сборке
Штрумбы кубанские — ленивые пельмени, от которых все в восторге
Общество
Штрумбы кубанские — ленивые пельмени, от которых все в восторге
рецепты
пельмени
обеды
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне
Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом
Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу
«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна
Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве
Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского
Рябков объяснил, как БРИКС решает создаваемые США проблемы
Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков
Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде
«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты
Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока
Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление
Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море
«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ
Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.