Пельмени больше не варим — готовим новым способом: это в разы вкуснее

Эти тушеные пельмени в овощном соусе — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое переворачивает привычное представление о полуфабрикатах. Их необычность в том, что вместо скучной варки в воде замороженные пельмени томятся в ароматной подливе из лука, моркови и томата, впитывая в себя все соки и превращая даже самый бюджетный ужин в ресторанное блюдо. Получается обалденная вкуснятина: сочные, пропитанные овощным соусом пельмени с нежнейшей начинкой, окруженные густой, бархатистой подливой с карамельным луком и сладковатой морковью. Каждый кусочек тает во рту, оставляя насыщенное томатное послевкусие с пряным чесночным акцентом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г замороженных пельменей, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томатной пасты, 300 мл теплой воды, соль, перец, любимые сухие травы и растительное масло для жарки. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на сильном огне 8 минут до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок, прогрейте минуту. Разведите томатную пасту в воде, влейте к овощам, добавьте соль, перец и травы, доведите до кипения. Выложите в соус замороженные пельмени, накройте крышкой и тушите на среднем огне 20 минут. Пельмени должны лежать свободно, не плавая в соусе. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

