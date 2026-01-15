Пеку 1 шоколадный корж за 20 минут: этот тортик «Вишня-шоколад» собирается быстро — некалорийный и обалденно вкусный

Этот ПП-торт — настоящая находка для тех, кто хочет сладкого без чувства вины. Один шоколадный корж готовится всего за 20 минут, а дальше торт собирается буквально на раз-два. Нежный творожный крем, кислинка вишни и насыщенный шоколадный вкус делают его идеальным десертом и к чаю, и к празднику.

Ингредиенты. Для шоколадного коржа: яйца — 2 шт., банан — 1 шт. (пюре), растительное молоко — 50 г, рисовая мука — 70 г, какао — 2 ст. л., подсластитель — по вкусу. Для вишнёвого слоя: замороженная вишня — 100–150 г, кукурузный крахмал — 1 ч. л., подсластитель — по вкусу. Для творожного слоя: рикотта — 150 г, мягкий творог — 50 г, подсластитель — по вкусу.

Приготовление: для коржа соедините яйца, банановое пюре, растительное молоко, какао и подсластитель. Добавьте рисовую муку и перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до сухой зубочистки. Готовый корж полностью остудите и разрежьте на 3 части. Для вишнёвого слоя выложите вишню в сотейник, добавьте подсластитель и прогрейте. Вмешайте крахмал и варите до лёгкого загустения, затем остудите.

Для крема смешайте рикотту, творог и подсластитель до гладкой текстуры. Сборка: на первый корж нанесите творожный слой, накройте вторым коржом и распределите вишнёвую начинку. Третий корж смажьте оставшимся кремом, при желании оформите бока. Сверху можно посыпать крошкой от коржа. Уберите торт в холодильник минимум на 2 часа — после охлаждения он становится особенно нежным и вкусным.

