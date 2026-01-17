Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 09:20

Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот десерт в стаканчиках — настоящая находка, когда хочется сладкого без чувства вины. Один тонкий корж, лёгкий крем и вишня — и за считанные минуты получается красивый ПП-десерт, который удобно подать порционно. Отличный вариант и для дома, и для гостей, и для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты для коржа: кефир — 120 мл, яйца — 4 шт., рисовая мука — 40 г, кукурузный крахмал — 24 г, какао — 16 г, разрыхлитель — 1 ч. л., подсластитель — по вкусу, соль — щепотка. Для крема и начинки: творожный сыр — 140 г, густой натуральный йогурт — 80 г, подсластитель — по вкусу, соль — щепотка, вишня замороженная — 200 г.

Приготовление: в миске смешиваем яйца, кефир, подсластитель и щепотку соли. Добавляем рисовую муку, крахмал, какао и разрыхлитель, перемешиваем до однородности. Выливаем тесто тонким слоем на противень с пергаментом и выпекаем при 180 °C до готовности. Корж полностью остужаем. Для крема соединяем творожный сыр, йогурт, подсластитель и соль, перемешиваем до гладкой текстуры. Вишню размораживаем, при необходимости слегка измельчаем. Собираем трайфлы: корж ломаем или нарезаем кусочками, выкладываем слоями в стаканы — корж, крем, вишня. Повторяем слои и подаём сразу или убираем в холодильник на 20–30 минут.

Ранее мы пекли пятнистый пирог «Коровка» — нужен творог и 20 минут на подготовку. Выпечка, после которой не захотите магазинные десерты.

Проверено редакцией
