https://static.news.ru/photo/473c51d2-73ee-11ea-af59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции не стоит гулять с детьми по улицам, свежий воздух детям можно обеспечить с помощью аккуратного проветривания комнат в квартире или в доме. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист Росздравнадзора Борис Блохин.

Эксперт ответил на предложения многих родителей, которые выступает за разрешение прогулок с детьми в условиях введённого режима полной изоляции. Многие взрослые аргументируют свой призыв тем, что ребёнок им «выел мозг» за время постоянного нахождения в квартире. Родители уверяют, что детям нужно гулять, чтобы восполнить недостаток свежего воздуха на дому.

Чтобы обеспечить детям свежий воздух, достаточно аккуратно проветривать комнаты, избегая сквозняка. Прогулки в нынешних условиях я абсолютно не поддерживаю, — приводит слова Блохина «Ридус».

Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае предпринятые властями меры не имеют смысла.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала губернаторам ввести в своих регионах ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Речь идёт в том числе и о режиме самоизоляции на 14 дней всех вернувшихся из-за рубежа.