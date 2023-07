Педагог рассказала, как ускорить и облегчить изучение английского языка Педагог Мурзюкова: просмотр сериалов и чтение прессы облегчит изучение английского языка

Фото: shutterstock.com

Изучение английского языка ускорят и облегчат просмотр фильмов и сериалов «без перевода», а также чтение зарубежных газет и журналов, рассказала NEWS.ru преподавательница Анна Мурзюкова. Педагог также посоветовала чаще общаться с иностранцами в социальных сетях.

Начните с подкастов и адаптированных под ваш уровень видео на образовательных сайтах, где до и после аудио или видео вам предложат упражнения и задания на отработку новых слов или грамматики. Можно посмотреть современные сериалы: «Черное зеркало» или «Эмили в Париже». В них много актуальной лексики, а «Друзей» придется оставить в прошлом, — добавила Мурзюкова.

По ее словам, для увеличения словарного запаса подойдут публикации зарубежных газет и журналов: The New Yorker, The Guardian, The Vogue и других.

Подойдут публикации зарубежных газет и журналов: The New Yorker, The Guardian, The Vogue и других. Выбирайте, что вам интересно, тогда не придется заставлять себя читать, а работа со словарем будет легче, ведь вы уже «в теме». Помогут также книги на языке оригинала, например произведения Стивена Кинга, Лиз Гилберт, Джоджо Мойес, — подытожила Мурзюкова.

Ранее ведущий программы «Полиглот» лингвист Дмитрий Петров прокомментировал NEWS.ru инициативу ввести в российских школах уроки обучения африканских языков. По его словам, суахили достаточно простой язык, он является государственным в Танзании, Кении, Уганде, а амхарский — официальный язык в Эфиопии — чуть более сложный.

Он подчеркнул, что суахили использует латиницу, а амхарский язык относится к древней письменной культуре, поэтому суахили изучить будет проще. По мнению спикера, такая инициатива означает поворот России на Юг и Восток и уменьшение пропорций изучения западных языков.