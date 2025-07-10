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10 июля 2025 в 03:41

Трамп похвалил президента англоязычной Либерии за знание языка

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время делового обеда с лидерами африканских стран похвалил лидера Либерии Джозефа Ньюма Боакая за отличное владение английским языком. Республиканец отметил, что английский у него звучит очень красиво и поинтересовался, где Боакая получал образование.

Это очень интересно. Красивый английский. Есть люди за этим столом, которые не могут даже близко так говорить, — удивился американский политик.

В ответ глава Либерии сообщил, что получил образование в своей стране. Единственный официальный государственный язык Либерии — английский.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что американский лидер повторяет ошибки первого президентского срока, теряя антивоенный и реформаторский потенциал. Он назвал основной причиной происходящего внутренние разногласия и давление сенаторов-русофобов.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американский миллиардер Илон Маск не станет создавать новую партию в США из-за конфликта с главой Белого дома. По его словам, несмотря на наличие других фракций, влияние в стране имеют только Республиканская и Демократическая партии.

Дональд Трамп
либерия
английский язык
США
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