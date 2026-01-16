Печеный картофель превращается в ароматный крем-суп: готовлю уютное блюдо с чеддером и беконом

Такой суп покоряет своей совершенной текстурой: он густой, шелковистый и очень нежный. В каждой ложке — гармония трех ключевых вкусов: сладость печеного картофеля, солоноватая дымность бекона и пикантная глубина плавленого чеддера.

500 г картофеля мою, обсушиваю, сбрызгиваю 2 ст. л. оливкового масла, заворачиваю в фольгу и запекаю в разогретой до 200 °C духовке 45–60 минут до мягкости. Очищаю от кожуры. 200 г бекона нарезаю мелким кубиком и обжариваю на сухой сковороде до хрустящего состояния. Выкладываю на бумажное полотенце, жир оставляю в сковороде. В этом жире обжариваю 1 нарезанную луковицу и 4 нарезанных стебля сельдерея до мягкости. В сотейнике растапливаю 2 ст. л. сливочного масла, добавляю 2 ст. л. муки и прогреваю 2 минуты, помешивая. Тонкой струйкой, активно взбивая венчиком, вливаю 1,5 л куриного бульона. Добавляю запеченный картофель и обжаренные лук с сельдереем. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю 10 минут. Снимаю с огня, измельчаю блендером до однородного кремового состояния. Возвращаю на маленький огонь, добавляю 220 г тертого сыра чеддер и 200 мл жирных сливок. Помешиваю, пока сыр не расплавится. Не доводя до кипения, снимаю с огня. Подаю, разлив по тарелкам, посыпав хрустящим беконом и рубленым укропом.

