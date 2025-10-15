Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 04:57

Печеночный паштет по-домашнему: готовлю так на завтрак и перекус — про магазинные уже забыл

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот паштет я начал готовить, когда искал замену магазинным. Меня удивило, как из простых и доступных продуктов получается такая нежная и ароматная закуска. Теперь это мой проверенный рецепт для быстрых завтраков и перекусов.

Для паштета мне нужно: 500 г куриной печени, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 100 г сливочного масла, 100 мл сливок, соль и перец по вкусу. Печень я тщательно промываю и очищаю от пленок. Лук и морковь нарезаю небольшими кубиками.

На сковороде растапливаю половину сливочного масла, обжариваю лук и морковь до мягкости. Добавляю печень и готовлю 7–10 минут до исчезновения розового цвета. Слегка остывшие ингредиенты перекладываю в блендер, добавляю оставшееся масло, сливки, соль и перец. Взбиваю до однородной кремообразной консистенции. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике несколько часов.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
паштеты
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту ввели ограничительные меры
Марочко рассказал об успехах ВС России в ДНР
Названы опасные инфекции, обладающие устойчивостью к антибиотикам
Бойцы расчищают путь на Купянск: успехи ВС РФ к утру 15 октября
Аэропорт Якутска продолжил работу после инцидента с самолетом Ил-96
Что значит школа во сне: важные подсказки и трактовки для вас
На Западе выяснили, кого Трамп может вербовать в союзники
В российском городе в небе пропали самолеты
Названы серьезные причины чрезмерной линьки у домашних животных
В США назвали красную линию встречи Трампа с Зеленским
Ночной массированный налет дронов ВСУ на Россию завершился полным провалом
Женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы
К чему снится крыса: тайные сигналы вашего подсознания
Семь стран НАТО готовят новую помощь для Украины
В Мордовии предупредили об опасности с воздуха
Синоптик рассказал, будет ли еще тепло в России
В России нашли способ культивировать образ священников в кино
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 октября
В Госдуме заявили об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
Трамп восхитился звуком полицейских сирен
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.