Печеночные котлеты с картофелем! Вкуснейший способ включить в рацион печень

Печеночные котлеты с картофелем! Нежные и сочные котлеты из печени с добавлением картофеля — полезное и сытное блюдо, которое разнообразит ваш рацион. Идеальный вариант для тех, кто хочет включить в меню больше субпродуктов, но не любит их специфический вкус.

Ингредиенты

Печень куриная — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Картофель — 1 шт. (средний)

Майонез или сметана — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2–3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Печень промойте, удалите плёнки и прожилки, нарежьте мелким кубиком или пропустите через мясорубку. Лук измельчите, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. В глубокой миске смешайте печень, овощи, добавьте майонез (или сметану), яйцо, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Всыпьте муку и тщательно перемешайте до однородности. Дайте массе постоять в холодильнике 30 минут (это сделает котлеты более плотными). Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, ложкой выкладывайте массу и обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Ранее мы готовили говяжью печень с хрустящей корочкой! Понравится всем — секреты внутри.