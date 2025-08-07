Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Печеночные котлеты с картофелем! Вкуснейший способ включить в рацион печень

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеночные котлеты с картофелем! Нежные и сочные котлеты из печени с добавлением картофеля — полезное и сытное блюдо, которое разнообразит ваш рацион. Идеальный вариант для тех, кто хочет включить в меню больше субпродуктов, но не любит их специфический вкус.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Картофель — 1 шт. (средний)
  • Майонез или сметана — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2–3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Печень промойте, удалите плёнки и прожилки, нарежьте мелким кубиком или пропустите через мясорубку. Лук измельчите, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. В глубокой миске смешайте печень, овощи, добавьте майонез (или сметану), яйцо, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
  2. Всыпьте муку и тщательно перемешайте до однородности. Дайте массе постоять в холодильнике 30 минут (это сделает котлеты более плотными). Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, ложкой выкладывайте массу и обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Ранее мы готовили говяжью печень с хрустящей корочкой! Понравится всем — секреты внутри.

печень
картофель
лук
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
