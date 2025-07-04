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04 июля 2025 в 18:30

Печеночное чудо: картофельная запеканка, от которой все в восторге!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется сытного, но необычного ужина, я готовлю эту нежную запеканку с печенью. Она сочетает воздушное картофельное пюре и ароматную печёночную начинку — просто пальчики оближешь!

Для блюда понадобится: 7–9 картофелин, 2 яйца, 40 г сливочного масла, специи. Для начинки: 500 г куриной печени, 1 луковица, 1 морковь, 3 ст. л. сметаны, сушёные травы.

Отвариваю картошку и делаю пюре с маслом, яйцами и мускатным орехом. Печень отвариваю 10 минут, затем измельчаю в блендере. Лук с морковью пассерую, смешиваю с печенью и сметаной. В форму выкладываю слоями: пюре, печёночную начинку и снова пюре. Сверху смазываю сметаной и запекаю 40 минут при 180 °С до румяной корочки. Получается нежно, сытно и очень вкусно!

Ранее сообщалось, что если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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