Омлет в кружке за 5 минут: завтрак для сонь и вечно опаздывающих

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Если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.

Для базового варианта нам нужно:

2 крупных яйца;

2 ст. л. молока (можно заменить сливками или водой);

соль, перец по вкусу;

1 ч. л. сливочного или 1 ст. л. растительного масла.

Берем большую кружку (минимум 300 мл), смазываем дно и стенки маслом. Разбиваем яйца, добавляем молоко, солим, перчим и хорошенько взбиваем вилкой до однородности.

Теперь самое интересное — добавки! Вот мои любимые варианты:

Классический: мелко нарезанные ветчина/колбаса + сыр. Овощной: помидор, болгарский перец, зелень. Грибной: шампиньоны, обжаренные с луком. Итальянский: вяленые томаты, базилик, моцарелла.

Добавляем выбранные ингредиенты (примерно 2–3 ст. л. начинки), перемешиваем и ставим в микроволновку на 2 минуты при мощности 800 Вт. Если омлет недостаточно пропекся, добавляем по 20 секунд до готовности.

Важные нюансы:

Не заполняйте кружку более чем на 2/3 — омлет поднимется!

Доставая кружку, будьте осторожны — она горячая.

Дайте омлету постоять минуту перед подачей — так он лучше дойдет.

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