Если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.
Для базового варианта нам нужно:
- 2 крупных яйца;
- 2 ст. л. молока (можно заменить сливками или водой);
- соль, перец по вкусу;
- 1 ч. л. сливочного или 1 ст. л. растительного масла.
Берем большую кружку (минимум 300 мл), смазываем дно и стенки маслом. Разбиваем яйца, добавляем молоко, солим, перчим и хорошенько взбиваем вилкой до однородности.
Теперь самое интересное — добавки! Вот мои любимые варианты:
- Классический: мелко нарезанные ветчина/колбаса + сыр.
- Овощной: помидор, болгарский перец, зелень.
- Грибной: шампиньоны, обжаренные с луком.
- Итальянский: вяленые томаты, базилик, моцарелла.
Добавляем выбранные ингредиенты (примерно 2–3 ст. л. начинки), перемешиваем и ставим в микроволновку на 2 минуты при мощности 800 Вт. Если омлет недостаточно пропекся, добавляем по 20 секунд до готовности.
Важные нюансы:
- Не заполняйте кружку более чем на 2/3 — омлет поднимется!
- Доставая кружку, будьте осторожны — она горячая.
- Дайте омлету постоять минуту перед подачей — так он лучше дойдет.
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