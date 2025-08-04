Печенье «Минутка» из творожного теста! Вкуснейшая домашняя выпечка

Печенье «Минутка» — нежное творожное лакомство! Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и домашнее. Творожные кружочки с хрустящей сахарной корочкой исчезают со стола моментально!

Ингредиенты

Творог — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 220 г

Сахар — 50 г + 70 г (для теста)

Корица — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сливочное масло растопленное — 60 мл

Соль — щепотка

Приготовление

В глубокой миске разомните вилкой творог, добавьте яйцо, 70 г сахара, растительное масло и щепотку соли. Тщательно перемешайте. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто. Смешайте оставшийся сахар с корицей в плоской тарелке. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте их в сахарно-коричной смеси и слегка приплюсните. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте печенье теплым — так корица особенно ярко раскрывает свой аромат. Отлично сочетается с молоком или чаем.

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