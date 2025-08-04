Печенье «Минутка» из творожного теста! Вкуснейшая домашняя выпечка

Печенье «Минутка» — нежное творожное лакомство! Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и домашнее. Творожные кружочки с хрустящей сахарной корочкой исчезают со стола моментально!
Ингредиенты
- Творог — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 220 г
- Сахар — 50 г + 70 г (для теста)
- Корица — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сливочное масло растопленное — 60 мл
- Соль — щепотка
Приготовление
- В глубокой миске разомните вилкой творог, добавьте яйцо, 70 г сахара, растительное масло и щепотку соли. Тщательно перемешайте. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто.
- Смешайте оставшийся сахар с корицей в плоской тарелке. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте их в сахарно-коричной смеси и слегка приплюсните.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета.
Подавайте печенье теплым — так корица особенно ярко раскрывает свой аромат. Отлично сочетается с молоком или чаем.
Ранее мы готовили вкуснейшую творожную запеканку с какао. Смешиваем за 5 минут и печем!