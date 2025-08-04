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04 августа 2025 в 10:00

Печенье «Минутка» из творожного теста! Вкуснейшая домашняя выпечка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Минутка» — нежное творожное лакомство! Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и домашнее. Творожные кружочки с хрустящей сахарной корочкой исчезают со стола моментально!

Ингредиенты

  • Творог — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 220 г
  • Сахар — 50 г + 70 г (для теста)
  • Корица — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сливочное масло растопленное — 60 мл
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. В глубокой миске разомните вилкой творог, добавьте яйцо, 70 г сахара, растительное масло и щепотку соли. Тщательно перемешайте. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто.
  2. Смешайте оставшийся сахар с корицей в плоской тарелке. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте их в сахарно-коричной смеси и слегка приплюсните.
  3. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте печенье теплым — так корица особенно ярко раскрывает свой аромат. Отлично сочетается с молоком или чаем.

Ранее мы готовили вкуснейшую творожную запеканку с какао. Смешиваем за 5 минут и печем!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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