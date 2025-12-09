Печенье — это скучно! Готовлю к чаю апельсиновые рулетики — простой рецепт самого яркого десерта в жизни

Если вы ищете идеальную пару к вечернему чаю, эти апельсиновые рулетики созданы для вас. В меру сладкие, с яркой цитрусовой ноткой — они исчезают с тарелки мгновенно.

Готовлю так: сначала растираю размягченное сливочное масло с сахаром (80 г). Добавляю сметану, яйцо, соду, соль и постепенно ввожу просеянную муку. Замешиваю мягкое тесто, заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки апельсин тщательно мою, разрезаю на дольки, удаляю косточки и вместе с кожурой измельчаю в блендере с сахаром (160 г) и крахмалом до однородности. Охлажденное тесто раскатываю в прямоугольный пласт, равномерно распределяю апельсиновую начинку и аккуратно сворачиваю в плотный рулет. Снова убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы рулет хорошо держал форму. Затем нарезаю его на кусочки толщиной около 3 см, выкладываю на смазанный маслом противень срезом вниз и выпекаю в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

