09 декабря 2025 в 07:22

Печенье — это скучно! Готовлю к чаю апельсиновые рулетики — простой рецепт самого яркого десерта в жизни

Если вы ищете идеальную пару к вечернему чаю, эти апельсиновые рулетики созданы для вас. В меру сладкие, с яркой цитрусовой ноткой — они исчезают с тарелки мгновенно.

Готовлю так: сначала растираю размягченное сливочное масло с сахаром (80 г). Добавляю сметану, яйцо, соду, соль и постепенно ввожу просеянную муку. Замешиваю мягкое тесто, заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки апельсин тщательно мою, разрезаю на дольки, удаляю косточки и вместе с кожурой измельчаю в блендере с сахаром (160 г) и крахмалом до однородности. Охлажденное тесто раскатываю в прямоугольный пласт, равномерно распределяю апельсиновую начинку и аккуратно сворачиваю в плотный рулет. Снова убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы рулет хорошо держал форму. Затем нарезаю его на кусочки толщиной около 3 см, выкладываю на смазанный маслом противень срезом вниз и выпекаю в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

