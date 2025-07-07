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07 июля 2025 в 12:30

Печенье «Домашний Твикс»! Приготовила на пробу — теперь все просят добавки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Домашний Твикс» — вкус детства в каждой крошке! Кто не любит хрустящее печенье с нежной карамельной начинкой, покрытое глазурью? Этот рецепт — идеальная копия любимой шоколадки, только в разы вкуснее и без всяких «ешек»!

Готовим с любовью! Сначала сделаем основу: разотрите 120 г мягкого сливочного масла с 4 ст. л. сахара, добавьте 1 стакан муки и замесите тесто. Раскатайте пласт толщиной 0,5 см, вырежьте прямоугольники (как у настоящего «Твикса») и выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Для нуги в сотейнике смешайте банку сгущенки, 4 ст. л. сахара и 45 г масла. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет (около 15 минут). Добавьте измельченные орехи по вкусу.

Шоколад растопите с 30 г масла на водяной бане. Соберите печенье: на основу выложите нугу, дайте застыть, затем окуните каждое в шоколад.

Секрет успеха: используйте действительно хорошую сгущенку и шоколад — это главные секреты вкуса!

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сладости
десерты
печенье
Мария Левицкая
М. Левицкая
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