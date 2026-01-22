Печень никогда не любил, но этот рецепт изменил все: готовлю с яблоком и йогуртом — получается нежно и полезно

Весь секрет этого рецепта в том, что кислота от яблок и йогурта делает печень невероятно мягкой и тающей во рту, полностью убирая малейшую горчинку. Получается нежное, почти паштетное блюдо.

250 г куриной печени хорошо промываю, очищаю от пленок и нарезаю на 2-3 части. 1 луковицу нарезаю полукольцами, а 1 кисло-сладкое яблоко — дольками. На сковороде разогреваю 1 ч. л. масла, обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю яблоки и готовлю еще 3–4 минуты. Добавляю печень и обжариваю все вместе около 5 минут до изменения цвета. Вливаю 2 ст. л. натурального йогурта или нежирной сметаны, добавляю немного воды, солю, перчу и тушу под крышкой на медленном огне 7–10 минут до полной готовности.

