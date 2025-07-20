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20 июля 2025 в 10:05

Печем яблочную шарлотку для взрослых: с ромом и ванилью

Шарлотка для взрослых Шарлотка для взрослых Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотка — один из самых любимых домашних пирогов. Она проста и ароматна. Но если добавить в нее чуть-чуть рома или другого крепкого напитка, знакомый десерт заиграет новыми нотами. Такая шарлотка получается пышной, слегка влажной и идеально подходит для вечернего чая.

Взбейте 4 яйца с 150 г сахара до пышной пены. Влейте 1 ч. л. ванильного экстракта и 2–3 ст. л. рома или коньяка. Просейте 180 г муки и аккуратно вмешайте в яичную массу. Яблоки (3–4 штуки, лучше кисло-сладкие сорта) очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

Форму смажьте маслом, присыпьте манкой или мукой, выложите половину теста, затем яблоки, сверху — остаток теста. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут, пока верх не станет румяным, а шпажка не выйдет сухой.

Дайте готовой шарлотке немного остыть. При желании можно дополнительно пропитать ее смесью рома и сахара — 2 ст. л. рома + 1 ст. л. воды + 1 ч. л. сахара, немного прогреть и полить сверху.

  • Совет: этот десерт можно подать с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок.

Ранее рассказывали, как приготовить классическую яблочную шарлотку.

шарлотка
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Анастасия Фомина
А. Фомина
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