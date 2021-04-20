«Паутина»: в России заработала новая система слежки за водителями

https://static.news.ru/photo/26472084-a26d-11eb-8910-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел запускает на территории Центрального федерального округа систему «Паутина», которая позволяет отслеживать угнанные автомобили и машины, которые скрылись с места ДТП.

Программа, разработанная на средства мэрии Москвы, также будет использоваться для электронного обжалования «писем счастья» водителями, не согласными с вынесенными штрафами.

Новая система предоставляет дорожной полиции возможность работать в одном поле. Применяя один и тот же софт, ГИБДД всех субъектов будут связаны между собой и смогут отслеживать угнанные машины по всей стране. Так, «Паутина» уже сейчас позволяет полицейским Воронежской области отследить путь авто до границ Тверской области.

До конца года новую систему внедрят в большинстве российских регионов, передаёт «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что российское МВД вновь начнёт контролировать расстановку знаков, светофоров, разметку и камеры на дорогах.