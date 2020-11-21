Пасынок Джигарханяна показал усыпанную цветами могилу актёра

https://static.news.ru/photo/3a772ace-2bd3-11eb-98b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: st_jigar/instagram.com

Пасынок народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото усыпанной цветами могилы актёра на Ваганьковском кладбище в Москве. На снимках также можно заметить вторую супругу покойного мэтра — Татьяну Власову.

Прощание. Так вышло, что почти tet-a-tet. Ваганьковское кладбище, Москва. Спасибо всем вам за соболезнования и слова участия здесь и ранее, — написал мужчина в Instagram.

Вдова актёра Армена Джигарханяна Татьяна Власова с трудом переживает потерю мужа. По словам близких женщины, её состояние оставляет желать лучшего. В настоящее время женщина продолжает жить в квартире на Арбате, однако подумывает о том, чтобы насовсем уехать в США.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что все расходы по похоронам Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.