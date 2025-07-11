Паста по-морскому: сливочный кайф с креветками и мидиями — просто и вкусно

Паста по-морскому: сливочный кайф с креветками и мидиями — просто и вкусно

Морепродукты — удовольствие не из дешёвых, но в сливочном соусе они раскрываются так, что забываешь о цене. Я обожаю готовить пасту с креветками, кальмарами и мидиями — получается сытно и нежно, а готовится совсем просто.

Для блюда нам нужны: 250 г креветок, 150 г кальмара, 150 г мидий в створках, 300 г спагетти, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 250 мл сливок, 20 г сливочного масла, 1 ч. л. оливкового масла, 100 г сыра пармезан, щепотка мускатного ореха, соль, перец и немного свежего базилика.

Сначала варю спагетти почти до готовности, затем обжариваю лук и чеснок на смеси сливочного и оливкового масла, добавляю сливки, мускатный орех, специи и морепродукты. Через 5–8 минут вливаю тертый пармезан, перемешиваю и соединяю со спагетти. Подаю с базиликом и ещё немного сыра сверху — простое, но очень изысканное блюдо для всей семьи!

Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.