Паста карбонара: рецепт, рожденный легендой. Готовим ту самую классику, где соус из яиц и сыра превращается в бархатное облако

Паста карбонара: рецепт, рожденный легендой. Готовим ту самую классику, где соус из яиц и сыра превращается в бархатное облако

Истинное мастерство — в простоте. Спагетти карбонара доказывает это: всего пять ключевых компонентов, пятнадцать минут у плиты — и перед вами блюдо с глубоким, насыщенным вкусом, где каждый элемент играет свою партию.

Что понадобится

Спагетти — 400 г, панчетта или гуанчале — 150 г, яичные желтки — 3 шт., сыр пекорино романо (или пармезан) — 50 г, свежемолотый черный перец — 1 ч. л., соль — для воды, оливковое масло — 1 ст. л.

Как готовлю

Сыр натираю на самой мелкой терке. В отдельной миске тщательно взбиваю желтки вилкой, добавляю к ним большую часть сыра и обильно приправляю свежемолотым черным перцем — смесь должна получиться однородной.

Панчетту нарезаю небольшими кубиками или ломтиками. Разогреваю в глубокой сковороде оливковое масло, выкладываю панчетту и обжариваю на среднем огне 7-10 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки, чтобы жир хорошо вытопился.

Параллельно ставлю большую кастрюлю с водой на сильный огонь, солю из расчета 10 г соли на литр воды и отвариваю спагетти до состояния аль денте, согласно времени на упаковке. Затем действую быстро: откидываю пасту на дуршлаг, сохраняя около половника воды, и сразу перекладываю спагетти в сковороду к панчетте.

Снимаю сковороду с огня и интенсивно перемешиваю, чтобы макароны покрылись ароматным жиром. Вливаю в сковороду подготовленную смесь из желтков и сыра, активно помешивая пасту. Если соус кажется слишком густым, добавляю 1-2 ст. л. сохраненной воды — она поможет создать идеальную шелковистую эмульсию.

Важно не допустить, чтобы желтки свернулись от остаточного жара. Немедленно раскладываю пасту по подогретым тарелкам, посыпаю оставшимся сыром и щедрой порцией свежемолотого перца. Подаю сразу.

