https://static.news.ru/photo/5e21ca5e-c34e-11e9-94c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что 73 пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 выплатили компенсации.

Авиаперевозчик перечислил каждому пассажиру по 100 тысяч рублей в счёт возмещения вреда. Однако в компанию всё ещё поступают заявления от других лиц, в которых также просят выплатить компенсации. Эти жалобы рассматривают и обрабатывают, передаёт РИА Новости .

15 августа борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 76 человек.

Как писал News.ru, командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.