Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе актёра Ефремова

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Лишённый адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, рассказал, что его вызвали на допрос из-за дачи ложных показаний свидетелями защиты.

Меня в качестве свидетеля вызвали на допрос по делу о даче заведомо ложных показаний в ГСУ Москвы. Он пройдёт завтра. Собираюсь на него пойти, так как мне самому интересно, на каком основании они хотят меня как адвоката по уголовному делу допросить, так как они не имеют на это права, — сообщил РИА Новости юрист.

Ранее в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП с участием Ефремова, возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в МВД. Их свидетельства признаны заведомо ложными, пояснили в ведомстве. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность незнакомого ему мужчины, который, по его словам, сел в автомобиль до аварии.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

6 ноября приговор актёру вступил в законную силу и тот был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области, писал NEWS.ru.