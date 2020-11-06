Приговор Михаилу Ефремову вступил в силу

https://static.news.ru/photo/3c31ccb6-2034-11eb-9239-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы, вступил в законную силу. Уведомление об этом Пресненский районный суд столицы направил в следственный изолятор № 5 «Водник», где содержится артист.

Документ необходим для этапирования осуждённого к месту постоянного содержания.

Уведомление о вступлении приговора Ефремову направлено в СИЗО-5, — цитирует ТАСС пресс- секретаря суда Лелу Кокая.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр ведёт переговоры с руководством СИЗО № 5 о том, чтобы остаться отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Для этого он должен написать заявление на имя начальника следственного изолятора. Однако это нельзя сделать до поступления из суда бумаг о вступлении приговора в законную силу. В дальнейшем Ефремов хочет создать театр на базе клуба СИЗО.

Преимущества хозотряда очень значимы. Находящиеся в нём осуждённые, добросовестно относящиеся к работе, подпадают под условно-досрочное освобождение. Артист сможет рассчитывать на него уже через 3,5 года.