Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

https://static.news.ru/photo/ee1659c2-2068-11eb-b1c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов этапирован в исправительную колонию в Белгородской области, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания, — отметили в ОНК.

При этом комиссия не назвала колонию, в которой артист будет сидеть. Информация была опубликована в официальной «ОНК Газете».

В Белгородской области расположено пять исправительных колоний, одна их которых находится на территории региональной столицы.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов пытался договориться с администрацией СИЗО № 5 о том, чтобы остаться отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. В дальнейшем он намеревался организовать театр на базе клуба изолятора.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. 6 ноября приговор артисту вступил в силу.