Пашаев похвастался потоком клиентов после дела Ефремова

https://static.news.ru/photo/6f76aba2-0327-11eb-81e3-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишённый на год профессионального статуса адвоката Эльман Пашаев заявил, что после скандального дела Михаила Ефремова к нему идёт большой поток клиентов.

По его словам, клиенты звонят из Латвии, Литвы, Лондона, Германии и Австралии. Пашаев подчеркнул, что он может по-прежнему оказывать юридические услуги по гражданским и семейным делам. При этом он может защищать потерпевших, проходящих по уголовным делах, сообщает KP.RU.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова. В Федеральной палате адвокатов подтвердили эту информацию.

В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.