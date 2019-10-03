https://static.news.ru/photo/6c4449aa-e5b2-11e9-85d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: hakasia.sledcom.ru

Дело в отношении супругов, которые заживо сожгли в печи своего 11-месячного внука, направили в суд следственные органы Таштыпского района Хакасии.

Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

42-летняя бабушка и 48-летний дедушка бросили живого малыша в печь из-за того, что он громко кричал. Супруги обвиняются по статье «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, группой лиц». Сейчас они находятся под стражей.

Вину в инкриминируемом им преступлении они не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, — указано в сообщении.

Следователи считают, что в январе 2019 года в селе Харой пьяная бабушка начала душить ребёнка из-за того, что он сильно кричал. Ещё живого мальчика она отдала мужу, который положил его в печь. Обугленное тело нашёл брат матери малыша.

Выяснилось, что семья состояла на учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 2009 года. В 2016 году учёт сняли по причине исправления. Следователи считают, что образ жизни семьи при этом не изменился.

После убийства младенца СКР возбудил дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района Хакасии. Их обвиняют в халатности.

Ранее в Омске молодой человек на почве ревности расправился со своей 29-летней сожительницей, которая находилась на пятом месяце беременности, писал News.ru.