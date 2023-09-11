«Паниковать не надо»: эпидемиолог о новых очагах сибирской язвы Эпидемиолог Гундаров призвал не бояться появления новых очагов сибирской язвы

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Появление в Воронежской области новых очагов сибирской язвы — не повод для паники, заявил в беседе с «Царьградом» доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. По его словам, сейчас важнее обратить внимание на качество работ санэпидслужбы и санитарных врачей. Эксперт напомнил, что выявление сибирской язвы нередкое явление в России.

Как подчеркнул эпидемиолог, вместо паники необходимо информировать людей, а санэпиднадзор в регионах должен усилить контроль за здоровьем животных.

В отличие от респираторных заболеваний и других инфекций, сибиреязвенная палочка не передается от человека к человеку, и ею нельзя заразиться при встрече, воздушно-капельным путем. Заражение распространяется среди животных. А вот животные заражают животных, и там вымирают целые стада. Как происходит заражение? Человек общается с больным животным или ест мясо, зараженное сибиреязвенной бациллой. Поэтому паниковать не надо. Надо чтобы санэпиднадзор соответствующего региона контролировал состояние здоровья животных, — пояснилГундаров.

Он подчеркнул, что покупать мясо лучше в магазине, а на рынке только у тех поставщиков, у которых есть паспорт и штамп на отсутствие бактерий. Кроме того, санэпидслужбы должны контролировать скотомогильники, следить, чтобы рядом с ними не было реки и подмыва.

Ранее в департаменте здравоохранения Воронежской области заявили, что в регионе медики выявили пять случаев заболевания сибирской язвой у людей из нового очага инфекции в селе Лебединка Богучарского района. До этого с тем же диагнозом были госпитализированы семь человек.