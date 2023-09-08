Еще пять человек заболели сибирской язвой в российском регионе В Воронежской области выявили пять новых случаев заболевания сибирской язвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Медики выявили пять случаев заболевания сибирской язвой у людей из нового очага инфекции в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области, сообщила ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона. Ранее с тем же диагнозом были госпитализированы семь человек.

В настоящее время в инфекционный центр при БСМП [больнице скорой медпомощи] № 8 госпитализировано семь человек. У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести, — сообщила она.

Очаги сибирской язвы были выявлены в двух районах Воронежской области. Указом губернатора региона на отдельных территориях установлен карантин.

Ранее бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что случаи выявления сибирской язвы в Воронежской области необходимо тщательно расследовать, однако массового распространения заболевания не произойдет. При этом он отметил, что существует вероятность применения преступниками спор сибирской язвы в террористических целях.

По его словам, для этого важно организовывать карантинные мероприятия. Кроме того, современные антибиотики вполне способны эффективно побеждать болезнь.