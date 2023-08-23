Онищенко дал прогноз распространению сибирской язвы в России Онищенко исключил возможность эпидемии сибирской язвы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случаи выявления сибирской язвы в Воронежской области необходимо тщательно расследовать, однако массового распространения заболевания не произойдет, заявил в беседе с «Парламентской газетой» бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. При этом он указал на возможность применения спор сибирской язвы в террористических целях.

Никаких пандемий не будет, потому что сибирская язва создана природой не для этого. Хотя известно, что споры этого заболевания используют в том числе для террористических целей. Этот микроб — номер один во всех списках наиболее вероятных к преднамеренному применению , — подчеркнул Онищенко.

Он рассказал, что чаще всего сибирскую язву выявляют в фермерских хозяйствах, поэтому ее обнаружение в холодильной камере на рынке вызывает тревогу. Специалист напомнил о необходимости утилизировать всю хранившуюся там партию мяса и провести тщательное расследование, чтобы выяснить, почему не сработал ветеринарный контроль.

Распространение инфекции можно остановить своевременной организацией карантинных мероприятий, добавил Онищенко. Он отметил, что сибирская язва может передаваться от животного к человеку, но современные антибиотики способны эффективно побеждать заболевание.

За последние несколько дней очаги сибирской язвы были выявлены в двух районах Воронежской области. Указом губернатора региона на отдельных территориях установлен карантин.