Найден новый очаг сибирской язвы в Воронеже Новый очаг сибирской язвы обнаружили на рынке в центре Воронежа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронежской области выявлен второй очаг сибирской язвы. По данным местных властей, он обнаружен в холодильных камерах на местном рынке в областном центре. Это уже второй очаг вируса. Первый был выявлен на территории Панинского муниципального района. В воскресенье, 20 августа, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Теперь ограничительные меры распространяются и на отдельные районы Воронежа.

Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры, расположенные в нежилом здании по адресу улица 20-летия Октября, 119а, — говорится в указе губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По данному адресу располагается рынок «1000 мелочей». Указом губернатора определена неблагополучная территория в радиусе двух километра от очага, а к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе пяти километров. В этой зоне введен карантин.

Это уже второй случай обнаружения очага сибирской язвы в Воронежской области. В воскресенье, 20 августа, режим чрезвычайной ситуации был введен в Панинском районе. Он будет действовать до 16 ноября 2023 года. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство в селе Красные холмы.

Ранее сообщалось, что заразившийся сибирской язвой житель Воронежа находится в состоянии средней тяжести. Он проходит лечение в инфекционном центре одной из больниц города.

Вирусолог Сергей Вострухов заявил, что угроза распространения сибирской язвы в различных регионах России является серьезной и к ней нужно относиться ответственно, так как ее летальность может превышать 95%. При этом масштабную эпидемию в России он назвал маловероятной, так как в регионах, где зафиксированы случаи заболевания инфекцией, специалисты ведут профилактическую работу, а число инфицированных обычно ограничено узким кругом людей.