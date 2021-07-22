Пандемия разводов: почему даже совместная ипотека не спасает от расставания

Количество разводов в России достигло абсолютного максимума за последние семь лет. Таковы результаты исследования, проведённого аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. С января по май 2021-го число расторгнутых браков возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%, почти до 252 тысяч. По оценкам экспертов, одной из главных причин тревожной тенденции стала пандемия коронавирусной инфекции. NEWS.ru выяснил, почему ни дети, ни совместные кредиты сегодня не останавливают россиян от расставания.

Брак с браком

В московском адвокатском бюро «Законовед» признаются: количество обращений по бракоразводным процессам после карантина увеличилось в разы. Основатель бюро Григорий Сарбаев в разговоре с NEWS.ru утверждает, что столь большое количество разводов — прямое и очевидное следствие локдауна.

Молодые люди вне зависимости от социального статуса и материального положения не умеют быть вместе в замкнутом пространстве в течение продолжительного периода времени, уверен собеседник.

Отсюда рост бытового насилия, алкоголизма и разводов. Причём «трещины», которые появились год назад, рушат браки и сегодня. Не спасают ни совместная ипотека, ни маленькие дети. Очевидно, что усугубление экономического кризиса, ожидаемое после осенних выборов, лишь подстегнёт этот тренд, — говорит Сарбаев.

По данным FinExpertiza, как ни странно, существенно участились разводы среди жителей северокавказских регионов — Ингушетии (в целых 3,5 раза), Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (в два раза), Кабардино-Балкарии. Также среди лидеров по росту числа расторгнутых браков находятся Астраханская область, Чувашия, Бурятия и Калмыкия.

Lidia Veles/NEWS.ru

Аналитики указывают: несмотря на то что в целом россияне заключали браки чаще, чем разводились, в половине регионов количество молодожёнов оказалось меньше, чем разведённых пар. Так, наиболее явное преобладание разводов над браками наблюдалось в Ленинградской области (разводы превысили браки на 31,2%), Калмыкии, Еврейской автономной области, Мордовии, а также в Саратовской, Пензенской, Рязанской, Костромской, Тамбовской и Владимирской областях.

Lidia Veles/NEWS.ru

Сергей и Ольга из Подмосковья также имеют все шансы пополнить грустную статистику. Они поженились четыре года назад, за это время успели обзавестись ребёнком, взяли в кредит иномарку и ипотеку. Однако пару недель назад супруги подали заявление на развод — правда, в отличие от большинства, они расстаются без скандалов. Сергей признаётся, что период ссор и разговоров на повышенных тонах уже прошёл.

У меня есть надежда, что удастся сохранить брак, однако пока моя вторая половина на это не очень-то настроена. Думаю, наши отношения погубила удалёнка — и я, и супруга перешли на дистанционную работу. Вскоре возникло множество взаимных претензий — ребёнок плачет, на кухне бедлам. За год количество мелких ссор и перепалок достигло критической отметки, и конфликт стал стратегическим, — объясняет мужчина.

Однако у пары всё же есть совместное будущее — Сергею и Ольге предстоит вместе выплачивать оформленные ранее кредиты, которые с расторжением брака никуда не денутся.

Партнёр получше

Нынешний тренд во многом закономерен, объясняет NEWS.ru кризисный психолог Павел Пономарёв. По его мнению, существует важная причина, почему молодожёны разводятся, — неспособность формировать и поддерживать отношения. Так, говорит эксперт, информационное общество наделяет людей иллюзией, что у них есть постоянный выбор, поэтому многие без трепета и сожаления расстаются, надеясь найти партнёра получше.

Однако это не так. Постоянный поиск, перебирание новых и новых партнёров для отношений любого рода — это скорее показатель инфантильности супругов, — утверждает психолог.

Специалист указывает на то, что прекращение отношений связано с тем, что члены семьи «идут по жизни» с разной скоростью.

Для продолжительных отношений нужна синхронизация наших ритмов. Если биологические ритмы в процессе совместного проживания синхронизируются, то с социальными дело обстоит иначе. Например, если изначально вы развиваетесь быстрее, чем ваш супруг, то это начало конфликта, который проявится через какое-то время. К началу развода супруги или супруг понимают, что синхронизировать внутренние ритмы развития не удастся. И часто такое понимание вырисовывается на фоне общения с другим человеком, занимающим пока роль любовника или любовницы, — подчеркнул Пономарёв.

По оценкам специалистов, нынешняя ситуация сильно усугубляет психическое здоровье членов семьи. Прошедший год связан с отменой привычных отпусков, в рамках которых могла быть снижена семейная напряжённость. Очевидно, что молодые семьи нуждаются в ресурсах коммуникации и материальном обеспечении. Пандемия же стала временем расхода незапланированных ресурсов, во многом по этой причине люди принимают решение развестись.

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В последний раз большее число разводов фиксировалось только в 2014 году, когда было расторгнуто 289 тысяч браков. Авторы исследования утверждают: резкое увеличение количества разводов в первой половине 2021-го на фоне более умеренного роста числа браков объясняется, вероятно, тем, что во время карантина в прошлом году россияне предпочитали откладывать именно бракоразводные процессы.

Что касается всплеска разводов в 2014 году, то тогда специалисты были склонны связывать происходящее с экономическими потрясениями — против России на Западе начали вводить санкции, материальное положение многих семей значительно ухудшилось.

Отходят от традиций

Справедливости ради стоит отметить, что число разводов растёт уже достаточно давно. Прежде всего это касается первых браков, которым один-два года. Как правило, завести семью на долгие годы с первого раза не получается. По оценкам специалистов, на то есть масса причин, в том числе эмансипация женщин, изменение структуры рынка труда, увеличение социальной мобильности и даже развитие медиа.

Социолог Дмитрий Лобойко в беседе с NEWS.ru указал на то, что причины нынешнего тренда «зарыты» и в экономике, и в культуре. Однако, говорит он, воспринимать это как трагедию глупо. По словам эксперта, сейчас мы наблюдаем не крах семьи и брака, а трансформацию социальных институтов. Кризис — в статистике ЗАГСа, а не в реальном мире, уверен социолог.

Все привыкли, что существуют разные виды браков: гражданский — официальный, церковный и фактический — без регистрации, который ошибочно называют гражданским. Но это юридический аспект. Реальное разнообразие брака куда шире, — приводит свои доводы Лобойко.

Так, продолжает он, помимо упомянутых, существует ещё гостевой брак, брак «выходного дня», пробный (живут вместе, а женятся, когда заводят ребёнка), конкубинативный (женатый мужчина и незамужняя женщина с ребёнком от него), виргинальный (без детей), открытый и так далее.

По оценке социолога, общество отходит от традиций и это не повод для беспокойства — даже регионы Северного Кавказа с сохранившимся традиционным укладом меняются.

И пандемия, конечно, «помогла». Люди так сблизились, что потребность в возможности дышать свободно резко возросла, — указал Лобойко.

Официальная статистика, публикуемая Росстатом, тоже не выглядит оптимистично. Так, более половины семей в России распадаются: на 100 браков приходится 65 разводов. Причём чаще всего супруги расходятся после пяти — девяти лет брака (27% от всего числа разводов). Через 10–14 лет после заключения брака распадаются ещё 13% женатых пар. Что касается возраста, то чаще всего отношения прекращают люди в 30–34 года. По данным Росстата, 48% расстающихся пар не имеют детей, 34% воспитывают одного ребенка, ещё 16,5% — двух.