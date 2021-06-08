Адвокат рассказала, как правильно делить ипотеку при разводе

https://static.news.ru/photo/54b353fe-c7a0-11eb-9a81-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже если ипотечный долг по документам оформлен только на одного из супругов, возвращать кредит придётся обоим, рассказала NEWS.ru адвокат, зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

По словам эксперта, по общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором или соглашением о разделе имущества не установлено иное (ст. 34 СК РФ).

Если ипотечная квартира куплена в период зарегистрированного брака, при желании она может быть разделена между супругами. Кто выступает заёмщиком по ипотечному кредиту — один из супругов или оба — при этом не имеет значения. На такой раздел квартиры не требуется согласия банка, потому что должник по кредитному договору не меняется, а обременение квартиры в виде ипотеки остаётся даже при смене собственника, пояснила Шакина.

При разделе каждому из супругов не обязательно достанется ровно половина квартиры: суд может отступить от равенства долей, например, в пользу супруга, с которым останутся проживать дети после развода.

Может сложиться интересная ситуация: после развода и раздела каждый из бывших супругов будет иметь долю в праве собственности на ипотечную квартиру, но ипотечный кредит будет платить только один из них — тот супруг, который указан в качестве заёмщика в договоре, — рассказала юрист.

В таком случае, по её словам, раздел ипотечной квартиры неизбежно повлечёт за собой решение вопроса и о разделе долга по ипотечному кредиту. При этом суд, скорее всего, признает задолженность перед банком общим долгом супругов.

Существует несколько вариантов решения проблемы. Можно переоформить ипотечный договор (при желании второго супруга и с согласия банка), в этом случае оба супруга станут заёмщиками, отметила Шакина. Либо платить кредит будет один супруг, который является первоначальным должником, но при этом он может взыскать часть фактически уплаченных по ипотеке платежей со второго супруга соразмерно причитающейся ему доле.

Один из бывших супругов может отказаться от прав на половину квартиры, тем самым освободиться от обязательств возвращать заёмные деньги. Но в этом случае необходимо получить согласие банка. Ещё на этапе оформления ипотеки важно внимательно прочитать условия кредитного договора на предмет оговорки в части заключения и расторжения брака заёмщиком, добавила адвокат.