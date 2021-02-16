Названы регионы с самыми крепкими браками во время пандемии

https://static.news.ru/photo/6b6eaba2-7075-11eb-8143-96000091f725_660.jpg Фото: Franz Waldhäusl/imagebroker.com/Global look Press

Во время пандемии семьи в России стали менее крепкими. Так, в 2020 году на тысячу браков пришлось 732 развода, тогда как в 2019-м — 653. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем регионами с самыми прочными браками в прошлом году оказались Чечня (179 разводов на тысячу браков), Ингушетия (271) и Республика Тыва (374). Следом идут Дагестан (384) и Санкт-Петербург (555).

В свою очередь самыми хрупкими оказались союзы в Ненецком автономном округе (994), Ленинградской (968), Курганской (918), Новгородской (914) и Брянской (913) областях.

В Москве браки оказались одними из самых крепких — в городе на тысячу зарегистрированных отношений был 591 развод.

Одним из главных критериев долговечности брачного союза выступает количество и качество социальных связей между мужчиной и женщиной, отметила в беседе с NEWS.ru Анна Хныкина.

Чем более расширена семья, тем больше вероятность того, что брак будет крепче. Если встретились, допустим, две сироты, которых ничто не связывает, крепость их отношений основана исключительно на морали, настроении и чувствах. Гораздо сложнее выйти из брака, в котором за тобой стоит большое количество людей. Количество детей, количество родственников, бизнес, недвижимость. Чем больше тебя связывает социально в этих отношениях, тем сложнее из них выйти, — пояснила Хныкина.

По её словам, брак также делает крепким привязанность партнёров друг к другу и сопутствующая ответственность. Семью не стоит создавать с людьми, не способными к этому чувству, заключила психолог.

Ранее NEWS.ru писал, что в московских ЗАГСах отменили коронавирусные ограничения.