Психолог назвал факторы, указывающие на неизбежный развод

https://static.news.ru/photo/101a6d34-7f45-11eb-b03b-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look press

Психолог Александр Шахов перечислил ситуации, при которых спасти брак уже невозможно и пора подавать на развод. Одним из главных признаков неизбежного расставания он назвал молчание между партнёрами и неумение обсуждать проблемы.

Если вы способны говорить друг с другом, это означает, что чувства ещё есть и их возможно спасти. В случае полного нежелания выходить на разговор лучше закончить отношения, — рассказал Пятому каналу Шахов.

Нередко мужчину или женщину не устраивает совместная жизнь, и это также может являться сигналом к расставанию. Чтобы понять, оправдывают ли отношения ожидания, психолог посоветовал написать на бумаге личные критерии оценки брака, например, любовь, материальный достаток, чувство защищённости, забота. И если ни один из этих пунктов не реализуется, такие отношения лучше не продолжать.

Ещё одним сигналом к разводу Шахов назвал разные взгляды на жизнь и нежелание понять внутренний мир супруга.

Существует один способ спасти разрушающийся брак — проверить свои эмоции. Лучше всего сделать это у профессионального психолога, — посоветовал Шахов.

Он уточнил, что у многих людей остаются обиды из прошлого, которые сопровождают их на протяжении всей жизни. Нередко детские обиды на отца переносятся на мужа, а неурядицы с матерью — на жену. При правильной проработке этих обид могут исчезнуть и конфликты в семье.

Как писал NEWS.ru, Эрика и Виктор Аскаровы, заключившие первый в России брак трансгендеров, приняли решение развестись. Виктор уверяет, что разрыв вызван импульсивным характером Эрики. Она, в свою очередь, объясняет развод изменой мужа. Виктор и Эрика официально оформили отношения в декабре 2019 года в Татарстане. Он — графический дизайнер, она — парикмахер. Пара жила на три города (Москва, Казань и Уфа) и собиралась завести ребёнка. Однако этим планам сбыться уже не суждено.