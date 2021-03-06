Психолог назвал факторы, указывающие на неизбежный развод

Психолог Александр Шахов перечислил ситуации, при которых спасти брак уже невозможно и пора подавать на развод. Одним из главных признаков неизбежного расставания он назвал молчание между партнёрами и неумение обсуждать проблемы.
Если вы способны говорить друг с другом, это означает, что чувства ещё есть и их возможно спасти. В случае полного нежелания выходить на разговор лучше закончить отношения,— рассказал Пятому каналу Шахов.
Нередко мужчину или женщину не устраивает совместная жизнь, и это также может являться сигналом к расставанию. Чтобы понять, оправдывают ли отношения ожидания, психолог посоветовал написать на бумаге личные критерии оценки брака, например, любовь, материальный достаток, чувство защищённости, забота. И если ни один из этих пунктов не реализуется, такие отношения лучше не продолжать.
Ещё одним сигналом к разводу Шахов назвал разные взгляды на жизнь и нежелание понять внутренний мир супруга.
Существует один способ спасти разрушающийся брак — проверить свои эмоции. Лучше всего сделать это у профессионального психолога, — посоветовал Шахов.
Он уточнил, что у многих людей остаются обиды из прошлого, которые сопровождают их на протяжении всей жизни. Нередко детские обиды на отца переносятся на мужа, а неурядицы с матерью — на жену. При правильной проработке этих обид могут исчезнуть и конфликты в семье.
Как писал NEWS.ru, Эрика и Виктор Аскаровы, заключившие первый в России брак трансгендеров, приняли решение развестись. Виктор уверяет, что разрыв вызван импульсивным характером Эрики. Она, в свою очередь, объясняет развод изменой мужа. Виктор и Эрика официально оформили отношения в декабре 2019 года в Татарстане. Он — графический дизайнер, она — парикмахер. Пара жила на три города (Москва, Казань и Уфа) и собиралась завести ребёнка. Однако этим планам сбыться уже не суждено.
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