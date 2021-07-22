Эксперт дала советы, как снизить кредитные платежи

Специалист финансового рынка, аттестованная ЦБ, Виктория Шеростобитова рассказала, как можно снизить кредитные платежи. Для этого заёмщику надо составить список всех своих долгов, избавиться от займов с большими процентами и прибегнуть к рефинансированию, пишет радио Sputnik.

По словам специалиста, люди, которые страдают от кредитной нагрузки, даже не анализируют те долги, которые у них есть.

Условно, пять кредитных карт, два потребительских кредита, автокредит, ипотека. Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов дает самую большую нагрузку и «тащит» на долговое дно, — говорит финансист.

Вторым шагом должно стать старание побыстрее избавиться от задолженностей с максимальным процентом. А уже после этого можно уменьшить проценты по кредитам с помощью рефинансирования или объединения долгов.

Если у человека пять кредитных карт, нужно объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше, — посоветовала эксперт.

Ранее сообщалось, что уровень просрочки по кредитам в России упал до уровня, когда пандемия коронавируса ещё не началась. Таким образом, россияне стали меньше задерживать выплаты. На текущий день доля кредитов, по которым граждане не платят три месяца и дольше, упала до 6,7% от общего объёма задолженности.