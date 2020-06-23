ЦИК получила 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию

https://static.news.ru/photo/768222ec-b538-11ea-82c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что были получены 70 обращений о возможном принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию и использовании административного ресурса.

У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию, — рассказала Памфилова на заседании ЦИК во вторник, сообщает ТАСС.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил запросы генпрокурору Игорю Краснову, главе ЦИК Элле Памфиловой и главе Мосгоризбиркома Юрию Ермолову. Он просит проверить программу московского правительства «Миллион призов». Она предполагает раздачу подарочных сертификатов участникам голосования в Москве. Сертификаты можно потратить на оплату товаров и услуг до 31 декабря 2020 года. Программа был представлена мэрией Москвы 11 июня.

Рашкин считает, что публикация информации о программе в официальных изданиях мэрии и её подразделениях идёт вразрез с частью 8 статьи 2 закона о поправке в Конституцию от 14.03.2020 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Политик выступает за проверку правительства Москвы и Торгово-промышленной палаты на предмет воздействия на участников голосования.

NEWS.ru писал, что департамент образования Москвы назвал фейком видео, на котором учителей «принуждают» голосовать по поправкам в Конституцию. На записи якобы присутствует голос замруководителя ведомства Марины Смирницкой, что не соответствует действительности.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Позже мероприятие было перенесено. Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. В дистанционном голосовании в рамках пилотного проекта могут участвовать жители Москвы и Нижегородской области.

Граждане, которые придут на участки для голосования, должны будут соблюдать социальную дистанцию, пройти температурный контроль и использовать индивидуальную ручку.