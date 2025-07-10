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10 июля 2025 в 08:18

Палочки-выручалочки на завтрак: эта вкуснятина с крабом спасает по утрам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт превращает простые крабовые палочки в настоящий кулинарный шедевр. Нежная тортилья с яйцом, сливочным сыром и морепродуктами готовится моментально, но дарит насыщенный вкус. Идеальное решение для тех, кто ценит свое утреннее время.

Ингредиенты:

  • тортилья — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • крабовые палочки — 50 г;
  • творожный сыр — 20 г;
  • растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.
  2. Обжарить тортилью с одной стороны 1 минуту.
  3. Перевернуть, влить взбитое яйцо на поверхность лепешки.
  4. Сверху выложить нарезанные крабовые палочки и творожный сыр.
  5. Сложить тортилью пополам, обжаривать по 1 минуте с каждой стороны.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

завтраки
крабовые палочки
еда
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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