Палочки-выручалочки на завтрак: эта вкуснятина с крабом спасает по утрам

Этот рецепт превращает простые крабовые палочки в настоящий кулинарный шедевр. Нежная тортилья с яйцом, сливочным сыром и морепродуктами готовится моментально, но дарит насыщенный вкус. Идеальное решение для тех, кто ценит свое утреннее время.
Ингредиенты:
- тортилья — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- крабовые палочки — 50 г;
- творожный сыр — 20 г;
- растительное масло — 1 ч. л.
Приготовление:
- Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.
- Обжарить тортилью с одной стороны 1 минуту.
- Перевернуть, влить взбитое яйцо на поверхность лепешки.
- Сверху выложить нарезанные крабовые палочки и творожный сыр.
- Сложить тортилью пополам, обжаривать по 1 минуте с каждой стороны.
Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.