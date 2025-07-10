Палочки-выручалочки на завтрак: эта вкуснятина с крабом спасает по утрам

Палочки-выручалочки на завтрак: эта вкуснятина с крабом спасает по утрам

Этот рецепт превращает простые крабовые палочки в настоящий кулинарный шедевр. Нежная тортилья с яйцом, сливочным сыром и морепродуктами готовится моментально, но дарит насыщенный вкус. Идеальное решение для тех, кто ценит свое утреннее время.

Ингредиенты:

тортилья — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

крабовые палочки — 50 г;

творожный сыр — 20 г;

растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Обжарить тортилью с одной стороны 1 минуту. Перевернуть, влить взбитое яйцо на поверхность лепешки. Сверху выложить нарезанные крабовые палочки и творожный сыр. Сложить тортилью пополам, обжаривать по 1 минуте с каждой стороны.

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