Пачка творога, пара яиц и манка — смешиваю и выпекаю. Получаются нежные лепешки «облачка» за 20 минут

Пачка творога, пара яиц и манка — смешиваю и выпекаю. Получаются нежные лепешки «облачка» за четверть часа. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, детского полдника или лёгкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пышные и пористые внутри лепешки с нежнейшей, воздушной текстурой, которые буквально тают во рту, оставляя тонкий сливочный вкус творога.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 3 ст.л. манной крупы, 1-2 ст.л. сахара, щепотка соли, растительное масло для жарки. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар и соль, тщательно перемешайте. Всыпьте манку, ещё раз хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы крупа набухла. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепёшки. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяного золотистого цвета. Подавайте тёплыми со сметаной, вареньем или сгущённым молоком.

