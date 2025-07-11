Пачка крабовых палочек и 15 минут — балдежные котлетки на ужин готовы

Эти нежные котлеты из крабовых палочек станут настоящим открытием для любителей морепродуктов. Готовятся за 15 минут из доступных ингредиентов, а по вкусу ничуть не уступают ресторанным блюдам. Идеальный вариант для быстрого ужина или оригинальной закуски.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 1 упаковка (200 г);

вареные яйца — 2 шт.;

сырое яйцо — 1 шт.;

сыр твердый — 70 г;

панировочные сухари — 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Крабовые палочки и вареные яйца натереть на мелкой терке. Добавить тертый сыр, сырое яйцо, соль, перемешать. Сформировать небольшие котлеты, обвалять в сухарях. Обжарить на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны.

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