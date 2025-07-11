Пачка крабовых палочек и 15 минут — балдежные котлетки на ужин готовы

Эти нежные котлеты из крабовых палочек станут настоящим открытием для любителей морепродуктов. Готовятся за 15 минут из доступных ингредиентов, а по вкусу ничуть не уступают ресторанным блюдам. Идеальный вариант для быстрого ужина или оригинальной закуски.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 1 упаковка (200 г);
- вареные яйца — 2 шт.;
- сырое яйцо — 1 шт.;
- сыр твердый — 70 г;
- панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Крабовые палочки и вареные яйца натереть на мелкой терке.
- Добавить тертый сыр, сырое яйцо, соль, перемешать.
- Сформировать небольшие котлеты, обвалять в сухарях.
- Обжарить на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
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