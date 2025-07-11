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11 июля 2025 в 14:50

Пачка крабовых палочек и 15 минут — балдежные котлетки на ужин готовы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные котлеты из крабовых палочек станут настоящим открытием для любителей морепродуктов. Готовятся за 15 минут из доступных ингредиентов, а по вкусу ничуть не уступают ресторанным блюдам. Идеальный вариант для быстрого ужина или оригинальной закуски.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 1 упаковка (200 г);
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • сырое яйцо — 1 шт.;
  • сыр твердый — 70 г;
  • панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки и вареные яйца натереть на мелкой терке.
  2. Добавить тертый сыр, сырое яйцо, соль, перемешать.
  3. Сформировать небольшие котлеты, обвалять в сухарях.
  4. Обжарить на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
котлеты
крабовые палочки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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