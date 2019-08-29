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Сотрудники управления по делам ГО и ЧС Калининграда завершили работы по очищению акватории Верхнего озера от 32-х тушек уток, которые погибли из-за ядовитых водорослей. О мёртвых птицах сообщили отдыхающие.

По данным пресс-службы городской администрации, этот случай не первый. Такое происходит во время цветения ядовитых для уток сине-зелёных водорослей (цианобактерий) и малого количества дождей. Пернатые едят брошенный в воду хлеб вместе с цианобактериями, которые бурно развиваются благодаря жаре. При этом остатки еды опускаются на дно, что усиливает процесс гниения.

Это, конечно, не входит в должностные обязанности сотрудников нашего управления по делам ГО и ЧС«, но в мэрии мы сегодня не стали ждать пока «бюрократические механизмы заведутся» и приняли решение очистить акваторию, — отметили в администрации.

Там также уточнили, что согласно Водному кодексу страны, все городские водоёмы являются не муниципальной, а федеральной собственностью.

Как писал News.ru, ранее доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов сообщил, что вспышка численности гусениц в Сочи является абсолютно нормальным явлением.