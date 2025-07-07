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07 июля 2025 в 16:00

Овсяноблин — секретный завтрак: сыр, яйца и овсянка в одном флаконе!

Дорогие мои, хочу поделиться с вами своим недавним кулинарным открытием — овсяноблином! Это блюдо стало для меня настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак. Всего 30 минут — и на столе вкуснейшее сочетание овсянки, яиц и сыра.

Честно говоря, я и сама не ожидала, что обычные ингредиенты могут дать такой потрясающий результат. Овсяноблин получается нежным, питательным и очень вкусным — идеальный вариант для тех, кто ценит и время, и качество завтрака.

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. молока
  • 30 г сыра
  • Соль, перец по вкусу

Смешиваем яйца с молоком, добавляем овсянку и даем постоять 5 минут. Вводим тертый сыр, выливаем на разогретую сковороду и готовим под крышкой до золотистого цвета. Посыпаем оставшимся сыром и подаем горячим.

Этот овсяноблин — настоящее чудо: он сытный, полезный и готовится за считанные минуты. Попробуйте — и ваш завтрак уже никогда не будет прежним!

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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