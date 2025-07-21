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21 июля 2025 в 10:52

Овощи теперь мариную слоями — хитрая фишка из Азии для вкусного результата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Освежающая и ароматная закуска из свежих овощей с нежной пряной заправкой. Маринованные овощи отлично дополнят любое блюдо и украсят стол в любое время года.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • зелень (укроп, кинза, петрушка) — 1 пучок;
  • красный салатный лук — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — 0,25 ч. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • лимонный сок — от 0,5 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок кружочками толщиной 5 мм, очистите при необходимости.
  2. Порежьте помидоры кружками, лук — полукольцами. Измельчите зелень.
  3. Выложите овощи слоями в глубокую емкость.
  4. Смешайте ингредиенты для заправки и полейте салат.
  5. Закройте крышкой, встряхните и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
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овощи
маринады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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