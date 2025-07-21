Овощи теперь мариную слоями — хитрая фишка из Азии для вкусного результата

Освежающая и ароматная закуска из свежих овощей с нежной пряной заправкой. Маринованные овощи отлично дополнят любое блюдо и украсят стол в любое время года.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- зелень (укроп, кинза, петрушка) — 1 пучок;
- красный салатный лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — 0,25 ч. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- лимонный сок — от 0,5 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте кабачок кружочками толщиной 5 мм, очистите при необходимости.
- Порежьте помидоры кружками, лук — полукольцами. Измельчите зелень.
- Выложите овощи слоями в глубокую емкость.
- Смешайте ингредиенты для заправки и полейте салат.
- Закройте крышкой, встряхните и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
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