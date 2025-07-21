Овощи теперь мариную слоями — хитрая фишка из Азии для вкусного результата

Овощи теперь мариную слоями — хитрая фишка из Азии для вкусного результата

Освежающая и ароматная закуска из свежих овощей с нежной пряной заправкой. Маринованные овощи отлично дополнят любое блюдо и украсят стол в любое время года.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

зелень (укроп, кинза, петрушка) — 1 пучок;

красный салатный лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — 0,25 ч. л.;

мед — 2 ч. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

лимонный сок — от 0,5 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте кабачок кружочками толщиной 5 мм, очистите при необходимости. Порежьте помидоры кружками, лук — полукольцами. Измельчите зелень. Выложите овощи слоями в глубокую емкость. Смешайте ингредиенты для заправки и полейте салат. Закройте крышкой, встряхните и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

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