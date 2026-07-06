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06 июля 2026 в 14:00

Овощи больше не превратятся в кашу: баклажаны с перцем на сковороде, каждый кусочек — шедевр

Фото: D-NEWS.ru
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Самый главный секрет приготовления овощей на сковороде — это правильный порядок закладки и раздельная обжарка. Баклажаны, болгарский перец и лук с томатами будут сочными, ароматными и сохранят форму, если не торопиться и дать каждому продукту свою партию жара.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 2 болгарских перца, 1 луковица, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, паприка, растительное масло.

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните. Обжарьте их до румяной корочки, выложите на тарелку. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте до прозрачности. Добавьте перец, жарьте 5 минут. Затем положите нарезанные помидоры, тушите 2 минуты. Верните баклажаны, добавьте специи, жарьте все вместе 3 минуты. В конце добавьте чеснок и укроп.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить овощи по этому рецепту. Удивило, но баклажаны остались кусочками, не превратились в кашу. В итоге получилось блюдо, которое хорошо как само по себе, так и в качестве гарнира. Совет: не накрывайте сковороду крышкой, чтобы овощи не пустили лишний сок.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные кабачки — легкий вариант без фарша.

Проверено редакцией
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