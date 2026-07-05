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05 июля 2026 в 18:00

Картофель по-флотски: пачка фарша, килограмм картошки и одна сковородка — все, что понадобится

Фото: D-NEWS.ru
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Если в вашей семье картошку любят больше, чем макароны, приготовьте ее по-флотски — это простое, сытное и очень вкусное блюдо. Хрустящий картофель, сочный мясной фарш, ароматный лук, чеснок и зелень — все это создает идеальный ужин для всей семьи.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Картофель нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки (15 минут). Лук мелко нарежьте, добавьте к картошке, жарьте 5 минут. Выложите фарш, посолите, поперчите, добавьте паприку. Жарьте, разбивая комки, до готовности (10–12 минут). В конце добавьте выдавленный чеснок и рубленую зелень, прогрейте 1–2 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить картофель по-флотски и дала совет: на время обжарки фарша выложите картофель из сковороды, чтобы из-за мясного сока он не потерял хрустящую корочку, а позднее верните его обратно.

Ранее стало известно, как приготовить жареный рис с курицей, овощами и яйцом.

Проверено редакцией
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