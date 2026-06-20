Одно яйцо меняет весь вкус: жареный рис с курицей и овощами — простой ужин, хватит на большую семью

Одно яйцо меняет весь вкус: жареный рис с курицей и овощами — простой ужин, хватит на большую семью

Жареный рис с курицей, овощами и яйцом — это сытное и ароматное блюдо для семейного ужина. Яйцо в этом блюде играет важную роль: оно обволакивает зерна риса, придавая им золотистый цвет, нежную текстуру и легкий сливочный вкус, а также связывает все ингредиенты в единое целое.

Для приготовления понадобится: 300 г куриного филе, 2 стакана отварного риса, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, зеленый лук.

Рецепт: курицу нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте мелко нарезанные морковь, перец и чеснок, жарьте 5 минут. Отодвиньте овощи с курицей в сторону, в пустую часть сковороды вбейте яйца и быстро перемешайте до состояния скрембл. Добавьте рис, соевый соус, перемешайте и жарьте 5–7 минут. Посыпьте зеленым луком.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова опробовала этот рецепт в деле и рекомендовала использовать при приготовлении вчерашний рис — он более сухой и не разварится.

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