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24 июля 2026 в 16:30

Просто лью стакан молока на картошку: через 30 минут достаю из духовки гратен — румяный, ароматный

Фото: D-NEWS.ru
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Из картофеля и молока можно приготовить не только пюре, но и гратен — изысканный, но очень простой гарнир родом из французской кухни. Достаточно потратить 10 минут на подготовку, а остальное сделает духовка.

Возьмите 1 кг картофеля, 500 мл молока, 3 зубчика чеснока, соль, перец, а также 100 г твердого сыра и свежую зелень для подачи. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной 2 мм, выложите в форму для запекания слоями, немного посолив каждый. Отдельно смешайте молоко с пропущенным через пресс чесноком, солью и специями, залейте этой смесью картофель так, чтобы жидкость почти покрывала его. Посыпьте тертым сыром и запекайте при 180 градусах 30–40 минут до румяной корочки и мягкости шпажки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить картофельный гратен и дала совет: дайте готовому блюду постоять 10 минут вне духовки — оно станет плотнее и не распадется при нарезке.

Ранее стало известно, как приготовить рис по-китайски — ужин за 15 минут.

Проверено редакцией
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ужины
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто лью стакан молока на картошку: через 30 минут достаю из духовки гратен — румяный, ароматный Из картофеля и молока можно приготовить не только пюре, но и гратен — изысканный, но очень простой гарнир родом из французской кухни. Достаточно потратить 10 минут на подготовку, а остальное сделает духовка.
1 кг картофеля
500 мл молока
3 зубчика чеснока
соль, перец
100 г твердого сыра
>
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной 2 мм, выложите в форму для запекания слоями, немного посолив каждый.
Отдельно смешайте молоко с пропущенным через пресс чесноком, солью и специями, залейте этой смесью картофель так, чтобы жидкость почти покрывала его.
Посыпьте тертым сыром и запекайте при 180 градусах 30-40 минут до румяной корочки и мягкости шпажки.
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