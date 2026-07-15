Вчерашний рис не выкидываю, готовлю из него ужин в азиатском стиле за 15 минут: рис по-китайски

Вчерашний рис не выкидываю, готовлю из него ужин в азиатском стиле за 15 минут: рис по-китайски

Китайский жареный рис — гениальный способ превратить вчерашнюю кашу в яркий, сытный и безумно вкусный ужин всего за 15 минут. И продукты выбрасывать не придется.

Для приготовления понадобятся 300 г отварного риса, 200 г вареной колбасы, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 яйца, по полбанки консервированного зеленого горошка и кукурузы, соль, перец.

Колбасу, морковь, перец нарежьте мелким кубиком. Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне, выложите колбасу и обжаривайте до легкого румянца, затем вбейте яйца и сразу же, не давая им схватиться, постоянно мешая, разбейте их в крошку, добавьте морковь и перец, жарьте, помешивая, 2–3 минуты до мягкости, после чего всыпьте горох и кукурузу, прогрейте минуту. Затем добавьте рис и обжаривайте все вместе еще 3–4 минуты до полного прогревания, посолите и поперчите по вкусу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить рис по-китайски и дала совет: для идеального результата используйте только остывший и даже чуть подсохший рис — свежий разварится и станет кашеобразным.

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