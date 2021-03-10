«Отряды Путина» потребовали от Илона Маска устроить их работать в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/d8595d56-81ba-11eb-8502-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители движения пожилых людей «Отряды Путина» записали видеоролик «Открытое письмо Илону Маску». Они потребовали от него ограничить время пребывания в социальной сети Clubhouse пятью часами, а их устроить администраторами в российский офис соцсети.

Илон Эрролович! <...> [Мы требуем] ограничить пребывание пользователя в сети Clubhouse до пяти часов в сутки <...>, ограничить пользователей по возрасту до 18 лет <...>, разместить главный офис Clubhouse в России здесь, у нас, в Краснодаре и взять нас в качестве администраторов Clubhouse на работу для гарантий соблюдения наших договорённостей, — сказали они по-русски и по-английски.

Они отметили, что их организация выступает за закрытие соцсети в России, но они получили большое количество просьб «найти возможность для работы Clubhouse в России».

Мы провели не одно совещание и пришли к выводу: если вы пойдёте на наши условия, мы готовы к компромиссу, — добавили они.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недоразумением приглашение пообщаться в Clubhouse, которое сделал Владимиру Путину глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его словам, Москва обратилась к бизнесмену за разъяснениями и не получила ответа, поэтому считает тему исчерпанной.

Предложение от Маска пообщаться в новой социальной сети Clubhouse поступило Путину на двух языках и было направлено через официальный аккаунт президента России в Twitter. Песков после этого отметил, что в Кремле собираются уточнить детали этого предложения. Журналисты кремлёвского пула взялись за дело и написали Маску. Они спросили, о чём он хотел бы поговорить с Путиным и может ли темой их беседы стать космос. Глава SpaceX на их вопрос не ответил, писал NEWS.ru.